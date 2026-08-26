Aksaray'da Portatif Çadır Ağıl Projesi - Son Dakika
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Aksaray'da Portatif Çadır Ağıl Projesi

Aksaray\'da Portatif Çadır Ağıl Projesi
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Aksaray'da uygulanan proje, 80 üreticiye hayvan refahını artıran portatif çadır ağıl sağlıyor.

ZEKERİYA KARADAVUT/ HACI ÖZKAN - Aksaray'da Tarım ve Orman Bakanlığı ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen "Portatif Çadır Ağıl Projesi" ile hayvanların mevsimsel şartların olumsuz etkilerinden korunması sağlanıyor.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde anaç sayısını artırmak, kırmızı et üretimindeki küçükbaş payını yükseltmek ve yetiştiricileri teşvik etmek amacıyla uygulanan projeden kent genelinde 80 üretici yararlandı.

Dört katmanlı özel izolasyon yapısı ve havalandırma pencereleri sayesinde yazın serin, kışın ise sıcak bir ortam sunan portatif tesisler, hayvan refahını artırıyor.

Sürülerin mevsimsel şartlardan olumsuz etkilenmesini önleyen ağıl sistemi, sadece küçükbaş değil, buzağı yetiştiren üreticiler tarafından da tercih ediliyor.

"Şimdiye kadar projemizden 80 yetiştiricimiz yararlandı"

Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Demir, AA muhabirine, kentin 1 milyon 200 bin küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin önde gelen hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Meralara dayalı üretim sisteminde yüksek verim elde edilmesi amacıyla projeler geliştirdiklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Üreticilerimizin yüksek verim elde edebilmesi için Bakanlığımız, Valiliğimiz ve KOP ile projeler üretiyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz proje ile 100 ila 300 baş hayvanı bulunan üreticilerimize yüzde 50 hibe destekli portatif çadır ağıl imkanı sağlıyoruz. Şimdiye kadar projemizden 80 yetiştiricimiz yararlandı. Bu yıl da KOP desteğiyle 25 üreticimiz daha çadır ağıl almaya hak kazandı. Ayrıca Bakanlığımıza 20 ağıl projesi daha sunduk. Onaylanması durumunda bu yıl içerisinde 45 çadır ağılı daha üreticilerimizin hizmetine sunacağız. Portatif çadırlarımızın en büyük özelliği iklim şartlarına dayanıklı olması. Kışın soğuktan, yağmurdan, kardan ve rüzgardan yazın ise sıcak hava şartlarından hayvanları koruyor. Hayvanlarımızın konforu arttıkça aldığımız verim de aynı ölçüde artıyor."

"Hayvanlarımız da çok rahat etti"

Hibe desteğinden yararlanan Kökez köyündeki üreticilerden Tuncer Derin ise çadır ağılların klasik yapılara kıyasla hayvan sağlığı açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Ağılı 2021'de devletin hibe desteğiyle kurduklarını ifade eden Derin, "Çadır ağıl, dört katmanlı izolasyonlu yapısı sayesinde yazın gerçekten çok serin, kışın ise sıcak oluyor. Diğer ağıllar gibi değil, havalandırma pencerelerinden yapısına kadar her şeyiyle muntazam tasarlanmış. Hayvanlarımız da çok rahat etti." diye konuştu.

Ağılın yaklaşık 250 metrekarelik bir alana sahip olduğunu ve 200'e yakın küçükbaş hayvanı barındırabildiklerini dile getiren Derin, "Bu yapı sadece küçükbaş için değil, büyükbaş buzağı bakımı için de çok elverişli. Çevre köylerde bu ağıllarda 3-5 aylık buzağı besleyen üreticiler var ve onların da çok memnun kaldığını biliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Nejdet Demir, Aksaray, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Portatif Çadır Ağıl Projesi - Son Dakika

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