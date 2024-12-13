Aksaray\'da Sahte Alkol Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen sahte alkol operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ürettikleri sahte alkolü yılbaşında piyasaya sürmeye hazırlananlara yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 47 litre sahte alkol ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Polis ekipleri, İ.İ. (23), Ö.B. (44) ve Z.D'yi gözaltına aldı.
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