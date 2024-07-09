Aksaray'da silah ticareti yapan zanlı tutuklandı

Aksaray'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezinde Ş.K'ye (65) ait adrese düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca ve şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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