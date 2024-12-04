Aksaray'da eski kayınpederini silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.İ, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Paşacık Mahallesi'nde dün, T.İ. tartıştığı eski kayınpederi M.Ç'yi silahla bacağından yaraladığı gerekçesiyle saklandığı ikamette gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da silahlı yaralama: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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