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Aksaray'da sokak kavgası: Genç bıçaklandı - Son Dakika
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Aksaray'da sokak kavgası: Genç bıçaklandı

Aksaray'da bir genç, sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı genç, polis merkezine giderek yardım istedi ve hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Aksaray\'da sokak kavgası: Genç bıçaklandı
18.12.2023 - 20:41,
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AKSARAY'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y. kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi. Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aksaray'da sokak kavgası: Genç bıçaklandı - Son Dakika
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