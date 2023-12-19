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Aksaray'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Aksaray'da Metehan Y., sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Yaralı, polis merkezine giderek yardım istedi ve hastaneye kaldırıldı. Saldırganların kimliği henüz belirlenemedi.

19.12.2023 - 11:44,
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AKSARAY'da Metehan Y. (17), sokakta tartıştığı 2 kişinin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi'nde sokakta meydana geldi. Metehan Y., sokakta karşılaştığı ve tanımadığını öne sürdüğü 2 kişiyle belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sol göğüs altından bıçakla yaralanan Metehan Y. kanlar içinde yakındaki polis merkezine giderek yardım istedi. Metehan Y., ekiplerin çağırdığı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. (DHA)

Aksaray\'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 yaralı
Kaynak: DHA
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Aksaray, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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