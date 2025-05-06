Aksaray'da Su Patlaması Yol Çöktürdü - Son Dakika
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Aksaray'da Su Patlaması Yol Çöktürdü

Aksaray'da içme suyu hattındaki patlama nedeniyle yol çöktü, iki araçta hasar meydana geldi.

06.05.2025 10:20
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AKSARAY'da içme suyu şebeke hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü. Suyun patlama anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.10 sıralarında Meydan Mahallesi 950 Sokakta meydana geldi. İçme suyu şebeke hattındaki su, basınçla birlikte patlamadı. Tazyikli suyun yerin altından çıkıp etrafa saçılması anı ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Suyun patlaması nedeniyle yol çöküp, çukur oluştu. Yakında park halinde olan 2 araçta da hasar oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve belediye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri, şebeke hattında çalışma başlattı.

Haber- Kamera : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

Kaynak: DHA

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