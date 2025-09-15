Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü: Tavus kuşu gibi uçtum - Son Dakika
15.09.2025 16:20
Aksaray'da bir otomobil sürücüsü, kontrolünü kaybederek sulama kanalına uçtu. Hafif yaralı olarak kurtulan sürücü, hız yaptığını ve kazanın virajda gerçekleştiğini belirtti. Sürücünün sarf ettiği "Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım" sözleri ise yüzleri güldürdü.

Aksaray'da sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü Sami Olgun, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olgun, "Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim. Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım" dedi.

Aksaray'da Tacin Mahallesi Yeşilova beldesinde Sami Olgun'un kontrolünü yitirdiği otomobil, boş sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve ekipleri sevk edildi. Emniyet kemeri takılı olan Olgun, araçtan çıkarılarak ambulansta müdahale edildi.

SÖYLEDİKLERİ İLE YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

Polis ekiplerinin kazanın nasıl gerçekleştiğini sorduğu Sami Olgun, söyledikleri yüzleri güldürdü. "Kaza virajda oldu. Bu levhayı hiç fark etmedim. Süratliydim yan yatarım diye kanala gittim" diyen Olgun, "Resmen tavus kuşu gibi uçtum. Bildim uçacağımı ama geç kaldım. 5 yıl önce de Belçika'dan yine izine gelince kaza yapmıştım. Bu sefer evime 100 metre kala kaza yaptım. Emniyet kemerim takılıydı, kurtardım. Ben bisiklete bile binsem kemer takarım" cevabını verdi. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tuttu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

21:53
