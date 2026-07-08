Aksaray'da Tarihi Konağın Restorasyonu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, tarihi kültür konağındaki çalışmaları inceledi.

Çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Dinçer, gazetecilere, Aksaray'da kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konağın, kentin tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılardan biri olduğunu aktaran Dinçer, şunları kaydetti:

"Uzun yılların izlerini taşıyan ve zaman içerisinde yıpranarak kapsamlı bir restorasyona ihtiyaç duyan tarihi yapı, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılıyor. Çalışmalar kapsamında konağın mimari özellikleri korunurken, yapının özgün kimliğinin gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor. Restorasyonun tamamlanmasının ardından konağımız, kültürel ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak önemli bir yaşam alanı olarak Aksaray'ın kültür hayatına katkı sunması amaçlanıyor. Projenin, tarihi mirasın korunmasının yanı sıra şehir turizmine ve kültürel yaşama da değer katması bekleniyor. Geçmişten bize emanet edilen bu kıymetli yapıları koruyarak geleceğe taşımayı büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Restorasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz."