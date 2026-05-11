Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama

11.05.2026 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da düzenlenen operasyonda 3 tefeci tutuklandı, 16.6 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, M.Ş. (32), M.A. (36) ve İ.D. (40) yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, toplam değeri 16 milyon 670 bin lira olan 38 senet, 1 milyon 360 bin lira değerinde çek, 80 boş senet, 7 borç defteri, başkasına ait 6 araç ruhsatı, 5 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca ve 70 tabanca fişeği ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

10:45
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor Arda’nın öğrencisi gelecek
Galatasaray golcü bombasını patlatıyor! Arda'nın öğrencisi gelecek
10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 10:48:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Aksaray'da Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.