Aksaray\'da TIR Yüklü Yonca Balyaları Yola Savruldu

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AKSARAY'da TIR'ın dorsesinde yüklü yonca balyalarının devrilip, yola savrulduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Yenikent beldesinden Kırşehir'e taşınan 68 KF 539 plakalı TIR'ın dorsesinde yüklü balyalar, dün saat 16.30 sıralarında devrilip yola savruldu. Durumu fark eden şoför, aracını durdurdu. Balyaların savrulduğu anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Yonca balyaları kaldırılana kadar yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.