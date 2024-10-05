Aksaray'da otomobilin motosikletle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Muhittin Toy (52) idaresindeki 35 TOY 14 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Ayhan Ozan'ın (60) kullandığı 68 KV 317 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ozan yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
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