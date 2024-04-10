Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.
15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, konuşma yaptı.
Vali Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polislere seslendi
Teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, daha sonra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.
Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, arife günü yakınlarının mezarlarını ziyaret eden hemşehrileriyle bayramlaştı. Başkan Bakkalcıoğlu, CHP İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, Belediye Meclis üyeleri Mustafa Arda ve İsmail Serdar Çaldemir ile ilçe mezarlığında yakınlarının kabirlerini ziyarete gelen ve dualar eden hemşehrileriyle görüşerek sohbet etti. Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine dualarının kabul olması temennisinde bulundu ve Ramazan Bayramları'nı kutladı. Mezarlık içerisindeki görevli personel ile de görüşen ve bayramlarını kutlayan Bakkalcıoğlu, personele kolaylıklar diledi. Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlara şeker ikramında bulunuldu. Vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ise Bozüyük Belediyesi tarafından gün boyu ücretsiz seferler düzenlendi. Mezarlık içerisinde yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ziyaretçilere ücretsiz olarak hizmet verdi.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz'un ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşmaya protokol üyeleri katıldı. Vali Yavuz, bayramların birlik ve beraberlik olduğunu vurguladı ve Karabük'ün gelişmesi için birlikte çalışacaklarını belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle mezarlıklarda temizlik, yabani ot ilaçlaması, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Ramazan Bayramı öncesi Bodrum Yarımadası genelinde mezarlıkların temizliği ve bakım çalışmaları tamamlandı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Kaymakam, Belediye Başkanı, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Belediye Başkanı huzur ve birlik mesajı verdi. Protokol, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Emniyet Müdürlüğüne ve 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği'ne ziyarette bulundu.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ramazan Bayramı ve Polis Haftası birlikte kutlandı. Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen törende İlçe Emniyet Müdürü Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, çifte bayram kutladıklarını belirterek birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Protokol üyeleri, Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personel, hastalar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlaştı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler geçirmenizi temenni ediyor.
Başkent Ankara'da 9 günlük tatil nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek noktalarından olan Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, ana arterler ve sokaklardaki sessizlik dron ile havadan görüntülendi.
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