Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Aksaray\'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı

Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü, törenle kutlandı. İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Törenin devamında İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin bir konuşma yaptı. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü telsiz anonsuyla kutladı.

10.04.2024 11:24
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Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki törende, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Niyazi Turgay, Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden programda, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ferhat Şahin, konuşma yaptı.

Vali Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polislere seslendi

Teşkilat mensuplarından oluşan bir heyet, daha sonra Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Kumbuzoğlu, telsiz anonsuyla polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Türk Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıl Dönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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