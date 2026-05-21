Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu
Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

21.05.2026 15:44
Aksaray'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı tutuklandı, 3 bin 752 sentetik hap ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'dan uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüpheliler K.C.A. (26), B.K. (21) ve Ö.G'nin (21) içerisinde bulunduğu aracı Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin 752 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

