Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Ş.C. ve B.C'nin kent merkezindeki ikametlerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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