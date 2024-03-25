Aksaray\'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücüye hapis cezası

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.