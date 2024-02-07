Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aksaray\'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan S.G, yapılan aramada ele geçirilen uyuşturucuyla birlikte adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.

07.02.2024 14:17
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.G, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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