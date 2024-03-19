Aksaray\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Depremler nedeniyle işten çıkarılan işçi kıdem tazminatı kazandı

Gaziantep'te yaşanan depremler nedeniyle işine 3 gün gidemeyen ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan bir işçi, hukuk mücadelesi sonucunda kazandı. İşçinin evinde hasar tespit çalışmalarının yapılmadığı ve ulaşım imkanının kısıtlı olduğu belirlendi. Mahkeme, işçinin işe gidememesinin mücbir sebep olduğunu ve iş akdinin haksız yere sonlandırıldığını kabul ederek, işçinin kıdem tazminatını ödenmesine hükmetti.