Aksaray\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar bonzai, hap, extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirilen Ö.H.Ç, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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43 yıldır Gomalak ustalığı yapan Ayhan Kaymak, mesleğin unutulmaya yüz tuttuğunu ve gençlere öğretmek istediğini belirtti. Gomalak, antik ürünlerin yenilenmesinde kullanılan bir yöntemdir ve ustalarının sayısı her geçen gün azalmaktadır. Ayhan Kaymak, mesleğini gençlere öğreteceği bir atölye kurmayı hedeflemektedir.
AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Taşkent Caddesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Çetinkaya, yüzlerce kişinin katıldığı iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, Karabük'e hizmet etme sözü verdi. Programa AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da katıldı.
Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 2 FETÖ/PDY üyesi tutuklandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda, örgüt mensupları yakalandı ve ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İzmit Belediyesi, her gün Anıtpark'ta mobil aşevi aracılığıyla iftar sofrası kuruyor. Ramazan ayının sonuna kadar devam edecek olan uygulamaya İzmitliler ilgi gösteriyor.
Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden TİS görüşmelerinin tıkanması sonucu yaklaşık 6 bin işçi eyleme çıktı. İşçiler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Egemenlik Evi Binası önünde oturma eylemi başlatacak.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, parklarda yenileme ve bakım çalışmaları yaparak, parkları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding liderliğini garantileyerek play-off'a kalırken, çeyrek finale kalmayı garantileyen diğer takımlar Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, OGM Ormanspor, Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring, ÇBK Mersin ve Nesibe Aydın oldu. Play-off'a son bilete ise Melikgazi Kayseri Basketbol ya da BOTAŞ aday olacak.
Sivas Belediyespor kadın hentbol takımı kendi evinde Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 41-35 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
Gaziantep'te yaşanan depremler nedeniyle işine 3 gün gidemeyen ve kıdem tazminatı ödenmeden işten çıkarılan bir işçi, hukuk mücadelesi sonucunda kazandı. İşçinin evinde hasar tespit çalışmalarının yapılmadığı ve ulaşım imkanının kısıtlı olduğu belirlendi. Mahkeme, işçinin işe gidememesinin mücbir sebep olduğunu ve iş akdinin haksız yere sonlandırıldığını kabul ederek, işçinin kıdem tazminatını ödenmesine hükmetti.
Karaisalı Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ve gazilere iftar verdi. Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Çeceli Kadın, Gençlik ve Kültür Evi'nde düzenlenen iftarda şehitleri rahmet ve minnetle andı. Programda şehitler için dua edildi. İftara, Karaisalı Belediye Başkanı Sadettin Aslan ile kent protokolü de katıldı.
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