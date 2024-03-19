Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Aksaray\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmalar sonucunda bir adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada bonzai, hap, extacy hap, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

19.03.2024 11:11  Güncelleme: 11:11
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Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezindeki adresinde yapılan aramada bir miktar bonzai, hap, extacy hap, 3 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ele geçirilen Ö.H.Ç, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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