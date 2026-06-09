Aksaray\'da Yabancı Çobanlar Çalışmaya Başladı

AKSARAY'da Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağladığı proje kapsamında Özbekistan ve Afganistan uyruklu çobanları, çiftliklerde çalıştırmaya başladı.

Aksaray'da nüfusun yüzde 80'i tarım ve hayvancılığa dayalı geçim sağlıyor. Hayvan yetiştiriciliğinde de küçükbaş önemli paya sahip. Şehirde yaklaşık 1 milyon koyun varlığı bulunuyor. Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği de hayvancılıktaki çoban bulma sorununu aşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl başlattığı hayvancılık sektörünün gelişmesi ve yerli üretimin devamlılığı için yabancı çobanlara çalışma izni imkanı sağladığı proje kapsamında çoban çalıştırmaya başladı. Daha önce kayıt dışı olarak çalıştırılan Özbekistan ve Afganistan uyruklu çobanlar, artık çiftliklerde kayıt altında çalışıyor.

'SOYDAŞLARIMIZI, TÜRKİYE'YE GETİRMEYE BAŞLADIK'

Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarından birinin çobanlık olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İnşallah Hükümetimizin, Bakanlığımızın ve bizlerin katkılarıyla çözmüş bulunmaktayız. Artık yurt dışından, Afganistan'dan, Özbekistan'dan, Özbek ve Türkmen kökenli, yani soydaşlarımızı Türkiye'ye resmi yollardan çoban olarak getirmeye başladık. Bugün itibarıyla Aksaray'ımıza ilk Özbek kardeşimiz bir işletmemize geldi. Daha önce Türkiye'de çalışmış, memleketine dönmüş; ancak resmi kanallarla artık sözlü ve sözleşmeli olarak bu işletmede çobanlık görevini sürdürecek. Asgari ücret maaşı alacak, sigortası olacak. Türkiye'deki normal bir işçinin haklarının hepsine sahip olacak. Sigortası, vergisi, maaşı düzenli olarak bankaya yatacak ve sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak. İşletmeler çoban bulmakta çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Çoban ihtiyacında ciddi sorunlarımız var. Çoban fiyatlarımız aldı başını gidiyor. 80 bin lira, 100 bin lira isteyen insanlar var. Hem bunların önüne geçmek hem de işletmelerin çoban ihtiyacını karşılamak üzere böyle bir yola gittik."

'İŞLETMELERİN EN BÜYÜK SORUNU, ÇOBAN BULMAK'

Özbekistan uyruklu çobanı çalıştırmaya başlayan çiftlik sahibi İshak Özdemir de işletmelerin en büyük sorununun çoban bulmak olduğunu belirtti. Çiftliğinde 1100 küçükbaş hayvan olduğunu ifade eden Özdemir, "İşletmelerin en büyük sıkıntısı çoban sıkıntısıydı. Bu yurt dışından gelen çoban, çığır açan bir şey oldu. Zaten çoban olmadan hayvancılık olmuyor. Artık çocuğumuz, çocuklarımız köyde kalmıyor. Bu işi yapmıyor, bir işçi olması lazım. Allah Razı olsun, yolumuzu açtılar, elimizden geldiğince hayvancılığı ileri seviyeye taşımaya çalışacağız" dedi.

Proje kapsamında Ağaçören ilçesi Sofular köyünde İshak Özdemir'in çiftliğinde çoban olarak çalışmaya başlayan Özbekistan uyruklu Obaidullah Aktarımı (28) ise "Daha önce bu köyde çobanlık yapıp gitmiştim. Şimdi resmi işçi olarak geldim. Sigortalı resmi işçi olduğum için mutluyum" diye konuştu.