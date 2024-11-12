Aksaray'da iki katlı evde çıkan yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.
Nakkaş Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen baba ve 2 çocuğu, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Yangın: Baba ve İki Çocuğu Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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