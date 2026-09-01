Aksaray'da yeni adli yıl törenle başladı: Baro Başkanı Düzgün'den meslektaşlarına birlik mesajı - Son Dakika
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Aksaray'da yeni adli yıl törenle başladı: Baro Başkanı Düzgün'den meslektaşlarına birlik mesajı

Aksaray\'da yeni adli yıl törenle başladı: Baro Başkanı Düzgün\'den meslektaşlarına birlik mesajı
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Aksaray'da yeni adli yıl dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, adaletin hukuk devletinin varlık sebebi olduğunu vurguladı. Düzgün, baroların yalnızca bir kurum olmadığını belirterek, meslektaşlarını ortak paydada buluşmaya çağırdı ve yeni adli yılın adalete güvenin arttığı, savunmanın güçlendiği bir yıl olmasını diledi.

Aksaray'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Aksaray Baro Başkanı Erçin Mevlüt Düzgün, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşan Düzgün, adaletin hukuk devletinin varlık sebebi olduğunu söyledi.

Baroların yalnızca bir kurum olmadığına dikkat çeken Düzgün, şunları kaydetti:

"Hepimiz biriz. Farklı düşünebiliriz, farklı yöntemleri savunabiliriz. Ancak aynı cübbeyi taşıdığımız sürece ortak paydamız mesleğimizin onuru ve meslektaşlık hukuku olmalıdır. Yeni adli yılda da bu anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Yeni adli yılın adalete güvenin arttığı, savunmanın güçlendiği, avukatın emeğinin karşılığını aldığı, mesleki dayanışmamızın büyüdüğü bir yıl olmasını diliyorum. Yeni adli yılımızın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da yeni adli yıl törenle başladı: Baro Başkanı Düzgün'den meslektaşlarına birlik mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da yeni adli yıl törenle başladı: Baro Başkanı Düzgün'den meslektaşlarına birlik mesajı - Son Dakika
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