Aksaray'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksaray'da Yoğun Sis Etkili

Geniş Video İzle

Aksaray'da görüş mesafesi 10 metreye düştü, sis trafikte aksamalara yol açıyor.

02.12.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da yoğun sis: Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

AKSARAY - Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Aksaray'da akşam saatlerinde beliren sis kısa sürede tüm şehri etkisi altına alırken, yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Aksaray'da akşam saatlerinde inmeye başlayan sis kısa sürede etkisini artırarak tüm şehri etkisi altına aldı. Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği Aksaray'da yer yer görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Şehir merkezinde ise görüş mesafesi 80 metreye kadar düşerken, özelikle köy yolları ve karayollarında etkili olan sis trafikte de kısmen aksamalara neden oluyor. Neredeyse "Göz gözü görmüyor" deyimini hatırlatan yoğun sis nedeniyle araçlar dörtlü flaşörlerini açarak seyrediyor. Hava sıcaklığının -5 dereceye kadar düştüğü şehirde sis halen etkisini sürdürürken, İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi telsiz anonsu ile tüm istasyonları dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda sık sık uyarıyor. Polis ekipleri ise yollarda devriye atarak hem sürücüleri uyarıyor hem de güvenlik önlemleri alıyor.

Aksaray\'da Yoğun Sis Etkili
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Aksaray, trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 22:12:45. #1.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da Yoğun Sis Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.