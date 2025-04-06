Aksaray'da Zincirleme Kaza: 10 Yaralı

AKSARAY'da, sağanak ve dolu nedeniyle görüş mesafesinin düşüp, kayganlaştığı yolda 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy mevkisinde meydana geldi. Kentte başlayan şiddetli dolu ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi düşüp, yol kayganlaşırken, 12 araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.