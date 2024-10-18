ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Aksaray'da tur otobüsünün devrildiği kazada hayatını kaybeden yolcuların, Balıkesir'de oturan 1'i kız 2 çocuk babası Hasan Tunalılar (65) ve eşi Pembe Tunalılar (62) ile Rukiye Aydın (51), Neriman Çabukçay (78), Leyla Altuntaş (59) ve Ünzile Karabacak (69) olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'daki Otobüs Kazasında Ölenlerin Kimlikleri Belirlendi - Son Dakika
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