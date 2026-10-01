Aksaray Eskil'de Ali Rıza Köse garajını 700 parçalık eski eşya koleksiyonuna çevirdi - Son Dakika
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Aksaray Eskil'de Ali Rıza Köse garajını 700 parçalık eski eşya koleksiyonuna çevirdi

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Aksaray Eskil\'de Ali Rıza Köse garajını 700 parçalık eski eşya koleksiyonuna çevirdi
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Aksaray Eskil'de yaşayan 66 yaşındaki Ali Rıza Köse, yaklaşık 35 yılda topladığı eski eşyaları garajında 700 parçalık koleksiyona dönüştürdü. Koleksiyonu çevre köy ve ilçeler ile farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler inceliyor; en fazla ilgiyi plaklar görüyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ali Rıza Köse, çocukluk yıllarından bu yana eski eşyalara duyduğu ilgiyi koleksiyona dönüştürdü.

Yüksecik Yaylası'nda yaşayan Köse, çiftçilik yaptığı dönemlerde boş zamanlarında çeşitli eşyalar toplamaya başladı.

Yaklaşık 35 yılda biriktirdiği, dedelerinden kalma eşyaların yanı sıra çevresinden topladığı malzemeleri de evinin yanındaki otomobil garajında bir araya getiren Köse, eski eşya tutkusunu yaklaşık 700 parçalık koleksiyona dönüştürdü.

Köse'nin garajda Osmanlı döneminden kaldığını belirttiği güğümler, bakır tabaklar, ibrikler, eski tarım aletleri, radyolar, gelin başlıkları, pikaplar, plaklar, eski mutfak eşyaları ve çeşitli el aletlerinin yanı sıra Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait paralar ve delikli kuruşlar da bulunuyor.

Pikaptan çalınan??????? eski plaklarla ziyaretçilerini karşılayan garaj, geçmişte günlük yaşamda kullanılan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutan eşyalarıyla dikkati çekiyor.

Köse, AA muhabirine, çocukluğundan beri eski eşyalara merakı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 35 yıldır çeşitli eşyaları topladığını belirten Köse, garajı başlangıçta otomobil koymak amacıyla yaptığını, ehliyet alamadığı için otomobilini sattığını ve topladığı eşyaları buraya yerleştirmeye başladığını anlattı.

Garajını tarihi eşyalarla doldurduğunu dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Hepsini buraya topladım, koydum. Ne alırım ne satarım, burada duruyor. Bir kısmı dedelerimden kalma. Gelen ziyaretçiler bakıyorlar, bilmediklerini soruyorlar, ben de onlara anlatıyorum. Bazı eşyaları satmamı istiyorlar ama satmıyorum. Ben böyle bir ortam hazırladım çocuklara ama çocuklar ileride sigaraya mı değişecek bilmiyorum. Çiftçilikle uğraşıyordum, şimdi emekli oldum. Zamanında boş vakitlerimde buradaki eşyaları topladım. Şimdi burada zaman geçiriyorum. En fazla ilgiyi plaklar görüyor. Nostaljik bir görüntü veriyor."

Köse, yaklaşık 700 parçadan oluşan koleksiyonun çevre köy ve ilçelerin yanı sıra farklı şehirlerden gelenlerin de ilgisini çektiğini anlattı.

Köse'nin koleksiyonunu inceleyen Ali Derin (44) de zaman zaman garaja gelerek birlikte eski eşyaları incelediklerini söyledi.

Koleksiyonda kendi yaş gruplarının daha önce görmediği eşyaların da bulunduğunu belirten Derin, "Bilmediğimiz eşyaları amcam bize anlatıyor, onun sayesinde öğrenmiş oluyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray Eskil'de Ali Rıza Köse garajını 700 parçalık eski eşya koleksiyonuna çevirdi - Son Dakika
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