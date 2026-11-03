Aksaray Güzelyurt\'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli Ilısu köyünde suçüstü yakalandı

Aksaray Güzelyurt'ta kaçak kazı yapan 5 şüpheli Ilısu köyünde suçüstü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Ilısu köyünde dağlık alanda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konulurken şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelyurt ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, ilçeye bağlı Ilısu köyündeki dağlık alanda kazı yapan 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaçak kazıda kullanılan el dedektörü ile çeşitli malzemelere el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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