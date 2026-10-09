Aksaray Ortaköy\'de gişelerdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Aksaray Ortaköy'de gişelerdeki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde Ankara-Niğde Otoyolu'ndaki gişelerde beton bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken sürücünün cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde otomobilin otoyol gişelerindeki beton bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Murat Furkan Kaynak (24) idaresindeki 07 LMY 09 plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy gişelerindeki beton bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Kaynak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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