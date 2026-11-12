Aksaray Sultanhanı'nda otomobil takla attı, 2 banka çalışanı öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray Sultanhanı'nda otomobil takla attı, 2 banka çalışanı öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Sultanhanı\'nda otomobil takla attı, 2 banka çalışanı öldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için ani manevra yapmasıyla kontrolden çıktı. Karşı yöne geçerek şarampole takla atan araçta bulunan ve aynı bankada çalışan 2 kişi öldü.

AKSARAY'da kontrolden çıkan otomobilin karşı yöne geçerek şarampole devrildiği kazada 2 kişi öldü.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sultanhanı ilçesinde bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Mustafa Kaçar (30) yönetimindeki 68 AGM074 otomobil, iddiaya göre önüne çıkan sulama borusu yüklü TIR'a çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Karşı yöne geçen otomobil şarampole takla attı.

Kazada sürücü Muhammed Mustafa Kaçar ile aynı bankada çalışan Muhammed Ergün (31) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kaçar ile Ergün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kişinin cesedi incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
SultanhanıOtomobilAksarayGüncelBankaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
Kırmızı bültenle aranıyordu Sercan Sayal Türkiye’ye böyle getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi
20:27
Sergen Yalçın’ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı
Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: İzmir’de 3 gol var
Canlı anlatım: İzmir'de 3 gol var
18:48
İstanbul Başsavcılığı, örgüt elebaşı Demir’in iadesi için talepname düzenledi
İstanbul Başsavcılığı, örgüt elebaşı Demir'in iadesi için talepname düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 21:23:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Aksaray Sultanhanı'nda otomobil takla attı, 2 banka çalışanı öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android