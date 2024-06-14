Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, bayramlaşma törenine katıldı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, bayramlaşma törenine katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

14.06.2024 16:26
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen etkinliğe Vali Kumbuzoğlu'nun yanı sıra Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy, Ramazan Kaşlı ve Turan Yaldır, Belediye Başkanı Evren Dinçer ile il protokolü katıldı.

Kumbuzoğlu, Aksaray'daki birlik ve beraberliğe dikkati çekerek kentte muazzam bir bütünleşme gördüğünü söyledi.

Kentin sokaklarında, caddelerinde kısaca her yerde birlik ve beraberliğin hakim olduğunu belirten Kumbuzoğlu, "Hep birlikte bu birlik ve beraberliği muhafaza ederek daha güçlü bir Aksaray olmasını hedefliyoruz. Başta şehitlerimiz olmak üzere ebedi aleme göç eden bütün hemşerilerimizin mekanı cennet olsun. Nice güzel bayramlarda birlikte olmayı diliyorum." diye konuştu.

Tören, Kumbuzoğlu ve protokolün katılımcıların bayramını tebrik etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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