Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Başkanlığında Tasarruf Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Başkanlığında Tasarruf Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Başkanlığında Tasarruf Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında tasarruf tedbirleri toplantısı düzenlendi. Toplantıda, tasarruf tedbirleri genelgesinin kapsamı ve uygulanması ele alındı. Vali Kumbuzoğlu, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasının önemine vurgu yaparak, genelge hükümlerinin titizlikle takip edileceğini belirtti.

23.05.2024 16:49
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu başkanlığında tasarruf tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç tarafından tasarruf tedbirleri genelgesinin kapsamı ve uyulması gereken hususları içeren sunumuyla başladı.

Vali Kumbuzoğlu, kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cari açığa sebep olan konularda, maliye disiplini ile enflasyonla mücadelede devletimizin aldığı önlemleri uygulayacağız. Sorumlu makamdakiler çok dikkat edecekler, genelge kapsamı ve uygulamalar dikkatle takip edilecek. İletişim kanalları açık olacak, tüm kamu kurumları yayımlanan genelge doğrultusunda kendisi de özel bir çalışma yapacak. Her kurum kendi birimleriyle teknik personelleriyle toplantısını yapacak genelge hükümleri değerlendirecek. Bu konuda aksamaya meydan verilmeyecek."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Başkanlığında Tasarruf Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Başkanlığında Tasarruf Tedbirleri Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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