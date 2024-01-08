 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gazetecilerle Buluştu

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Kumbuzoğlu, gazetecilerin toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, başarılar diledi ve yeni yıl ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gazetecilerle Buluştu
08.01.2024 - 15:05,
Abone Ol

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Kumbuzoğlu, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda, kentte görev yapan bütün basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin toplumun vazgeçilmez unsurlarından birisi olduğunu aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlerle Aksaray için çalışmaktan büyük keyif aldığımı vurgulamak istiyorum. Her gününüz başarılı ve dolu dolu geçsin. Temennim sürekli iyi haberler vermeniz. Birlikte daha güzel başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah güzel haberlerle şehrimizi ileriye taşımaya devam edeceğiz. Her birinize meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Bu vesileyle yeni yılınızı ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

Vali Kumbuzoğlu bir süre gazetecilerle sohbet ederek sorularını cevapladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Valiliği, Gazeteciler Günü, Anadolu Lisesi, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika


15:47
Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:28
Taylor Swift, Altın Küre Ödül Töreninde yapılan şakaya sinirlendi Taylor Swift, Altın Küre Ödül Töreninde yapılan şakaya sinirlendi
15:20
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16
Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14
Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi

Son Dakika
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı salonu taş yağmuruna tuttu
15:20 İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 18, taksi ve servis ücretlerine yüzde 28 zam
15:16 Ja Morant'ın röportaj sırasında muhabire bakmaması olay oldu
15:14 Oğlu cinsel istismara uğradığını söylemişti! Ender Saraç'ın 22,5 yıl hapsi isteniyor
14:53 İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 84'e yükseldi
14:33 Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum'un İstanbul'u başıboş köpeklerden arındırmak için planı hazır
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 16:00:31. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gazetecilerle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement