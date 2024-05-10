Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü

Vali Kumbuzoğlu, şehitlerin emaneti annelerle bir süre sohbet etti. Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, şehit anneleri sayesinde kendilerinin ayakta durduğunu söyledi. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kumbuzoğlu, 'Şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanındayız. Annelerimize sağlık ve afiyet içinde hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle Anneler Gününüzü kutluyorum.' diye konuştu.

10.05.2024 19:16
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü.

Vali Kumbuzoğlu, şehitlerin emaneti annelerle bir süre sohbet etti.

Kumbuzoğlu, yaptığı konuşmada, şehit anneleri sayesinde kendilerinin ayakta durduğunu söyledi.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kumbuzoğlu, "Şehitlerin emaneti ailelerinin her zaman yanındayız. Annelerimize sağlık ve afiyet içinde hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Bu vesileyle Anneler Gününüzü kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, şehit anneleriyle görüştü - Son Dakika


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