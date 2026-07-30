Akşehir'de Ev Yangını Söndürüldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Seyran Mahallesi'ndeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark eden vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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