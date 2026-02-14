Akşehir'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki 42 VA 343 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Şarlak Paşa Caddesi'nde H.C.A. idaresindeki 63 N 4142 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada F.N, H.Y. ve Y.Y. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
