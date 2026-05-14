Akşehir'de Rüzgar Ağaçı Devrildi, Araç Hasar Gördü

Konya'nın Akşehir ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobilde hasara yol açtı.
Selçuk Mahallesi 24 Ağustos Bulvarı'nda rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobilin üstüne düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Akşehir Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı bulunduğu yerden kaldırdı.
Otomobilde hasar meydana geldi.
