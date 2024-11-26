Konya'nın Akşehir ilçesinde silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, birlikte ava çıkan arkadaşlardan Ali B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu Emre Coşkun (30) yaralandı.
Çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ali B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldü - Son Dakika
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