Akşehir'de usulsüz peynir üretilen imalathaneye baskında 9 ton ürün ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde usulsüz üretildiği tespit edilen 9 ton eritme peynir ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akşehir Belediyesi zabıta ekipleri, usulsüz peynir üretimi yapıldığı ihbarı üzerine Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki imalathaneye baskın yaptı.

İmalathanedeki 9 ton eritme peynire ve peynir üretiminde kullanılan nişasta ve bitkisel yağa el konuldu.

Ele geçirilen ürünler imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.