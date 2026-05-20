Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen iki kişiden İ.Y. tutuklandı, S.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
