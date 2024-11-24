Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Akşehir'de düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

24.11.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye bir araçla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucunun park halinde bulunan bir aracın lastiklerine gizlendiğini belirleyen ekipler, M.S.E. ve M.S'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında ve adreste bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturmayı genişleten ekipler, 5 şüpheliyi daha yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden G.Y, O.Ö. ve M.S. hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen M.S.E, M.A.S, A.T. ve R.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Narkotik, Akşehir, 3-sayfa, Güncel, konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:42 Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek Cübbeli Ahmet Hoca: Icardi imansız olduğu için ebedi cehenneme gidecek
14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:09 Kızılcık Şerbeti’nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti Kızılcık Şerbeti'nde bebeğe başörtüsü sahnesi tepki çekti
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 16:47:57. #1.12#
SON DAKİKA: Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.