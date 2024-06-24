Akşehir'de Yamaç Paraşütü Yarışması Sonuçlandı - Son Dakika
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Akşehir'de Yamaç Paraşütü Yarışması Sonuçlandı

Akşehir\'de Yamaç Paraşütü Yarışması Sonuçlandı

Akşehir ilçesinde düzenlenen 11. XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi. Yarışmanın ardından ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Nuri Köksal, yarışmaya katılan sporcuların ilçenin sosyal kültürel hayatını renklendirdiğini belirtti ve gelecek yıllarda daha üst klasmanlar için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

24.06.2024 16:41
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Akşehir ilçesinde 11. XC Open Türkiye yamaç paraşüt mesafe yarışması sona erdi.

Konya Valiliği, Akşehir Kaymakamlığı, belediye, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen yarışma sonucunda, ödül töreni Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Dereceye giren sporcuların ödüllerini takdim eden Belediye Başkanı Nuri Köksal, yurdun hatta dünyanın farklı ülkelerinden gelen yamaç paraşütü sporcularının Akşehir semalarını, ilçenin sosyal kültürel hayatını renklendirdiklerini söyledi.

Köksal, "Yamaç paraşütü sporunda üç ayrı klasmanda düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı ilçede gerçekleştirildi. Sporcular bu yıl bir üst klasmanda yarışarak başarı elde etti. Verilen ortak emekler sonucunda daha üst klasmanlar için önümüzdeki yıllarda meyvesini verecektir." dedi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

Kaynak: AA

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