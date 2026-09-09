Akşehir Gölü'nde kesilen kamışlar Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika
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Akşehir Gölü'nde kesilen kamışlar Avrupa'ya ihraç ediliyor

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- Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay: "Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yıllık ortalama 200 bin bağ kamış çıkıyor. Bölge sakinlerine iş imkanı oluyor" "Çok meşakkatli bir iştir. Kesilmedik yerin kalmaz"

Akşehir Gölü çevresindeki Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde üretilen kamışlar, iç piyasaya ve Avrupa'ya gönderiliyor.

Akşehir Gölü kıyısında yan yana sıralanan, görüntüsüyle adeta çadırları andıran kamış yığınları, gölden Avrupa'ya uzanan zorlu bir emeğin izini taşıyor.

Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yılda ortalama 200 bin bağ kamış izinli olarak çıkarılırken, bu zorlu iş, sezon boyunca 300-400 kişiye gelir kapısı oluyor.

Gölde kesilen kamışlar, kıyıda tek tek ayıklanıp belirli bir kalınlıkta bağlanıyor, 2,5-3 metre uzunluğundaki öbekler halinde istifleniyor.

Bu zorlu mesainin sonunda kamışlar tırlara yüklenerek Mersin üzerinden Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Göldeki su seviyesi üreticiyi umutlandırdı

Akşehir Ortaköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Numan Akbay, AA muhabirine, sahada istiflenen ürünlerin geçen sezona ait olduğunu söyledi.

Bu yıl Akşehir Gölü'nde su seviyesinin yükseldiğine dikkati çeken Akbay, şöyle konuştu:

"Gölçayır, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yıllık ortalama 200 bin bağ kamış çıkıyor. Bölge sakinlerine iş imkanı oluyor. Avrupa ülkelerine ihracatı yapılıyor. Türkiye'de iç piyasada da değerlendiriliyor. Turistik bölgelerde gölgelik, güneşlik yapımında değerlendiriliyor. Ayrıca Akşehir kamışından pipet de yapılıyor. Bu yıl gölde su yükseldi. Gelecek yıl, aynı şartlar devam ederse inşallah 4 metre seviyesinde suyumuz olacaktır. Bu yıl gölün su tutmasının elbette ki kamışa da faydası olacak."

"Çok meşakkatli bir iştir"

Akbay, ihracata ve iç piyasaya giden ürünlerin titizlikle hazırlandığına işaret ederek, "Çok meşakkatli bir iştir. Kesilmedik yerin kalmaz. O kadar zordur. En ağır işlerden biridir. Sezonda en az 300-400 kişi çalışıyor. 14 mahalle var, buralardan işçiler gelir. İnsanlar para kazanıyor." dedi.

Gölden kıyıya, kıyıdan tırlara

Kamış kesimi ve hazırlama işinde çalışan Şükrü Bilgili de işin zorluğuna dikkati çekti.

Bilgili, gölde kesilen kamışları temizledikten sonra bozulmaması için istiflediklerini belirterek, "Gölde kesimi oluyor, burada temizliyoruz, sonra tırlarla Mersin'e oradan da ihracata gidiyor. Bozulmasın ve çürümesin diye böyle istifliyoruz. Yerde kar ve yağmurdan zarar görmesin diye birbirine yaslıyoruz. Sezon kasım ayında kesimle başlıyor. Kar yağıncaya kadar çalışıyoruz. Bu istiflediğimiz ürünler geçen senenin kamışı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gölçayır, Yeniköy, İhracat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir Gölü'nde kesilen kamışlar Avrupa'ya ihraç ediliyor - Son Dakika

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