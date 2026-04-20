Akseki'de Anma Programı Düzenlendi

Antalya'nın Akseki ilçesindeki okullarda, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullara yönelik saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için anma programı düzenlendi.

İlçe genelindeki okullarda gerçekleştirilen programlarda, öğrenciler ve öğretmenler tarafından dua edilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'nda düzenlenen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, İlçe Müftüsü Zübeyir Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıkarken, yaşanan acıların paylaşılması ve toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbel, burada yaptığı konuşmada, yaşanan olayların milletçe derin üzüntüye neden olduğunu belirterek, "Bu tür acılar karşısında en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Öğrencilerimizle birlikte bu bilinçle hareket ederek hem dayanışma ruhunu güçlendiriyor hem de toplumsal sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz." dedi.

Müftüsü Aksoy ise yaşanan acıların paylaşılmasının önemine dikkati çekerek, "Dualarımızla kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek, millet olarak kenetlenmenin en anlamlı göstergelerinden biridir. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi.