Akseki'de Geleneksel Pilav Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Akseki'de Geleneksel Pilav Festivali Coşkusu

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Akseki'de düzenlenen Pilav Festivali, yerel etkinliklerle mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde gerçekleştirilen Geleneksel Pilav Festivali, mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

Bademli Mahallesi Muhtarlığı ile gençlerin katkılarıyla iki gün süren etkinliğe, yılın büyük bölümünü İstanbul'da geçiren mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden vatandaşlar da katıldı.

Etkinliğin ilk gününde "Şalvar Gecesi" düzenlendi. Yöresel kıyafetlerini giyen kadınlar, müzikler eşliğinde eğlendi. Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca da yöresel kıyafet giyerek programa eşlik etti.

Festival kapsamında mahalledeki iki genç, geleneklerin yaşatılması amacıyla temsili olarak gelin ve damat oldu. Davul ve zurna eşliğinde Türk bayrağıyla mahalleyi gezen korteje vatandaşlar da katıldı.

Etkinliğin ikinci gününde geleneksel "Türbe Yemeği" gerçekleştirildi.

Akşam düzenlenen eğlencede ise gelin ve damat kortejinde taşınan bayrak açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmadan elde edilen gelir Bademli Mahallesi Muhtarlığına bağışlandı.

Siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı festival, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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