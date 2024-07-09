Akseki'de Yaban Keçileri Karayolunda Görüntülendi

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Antalya'nın Akseki ilçesinde karayolunda yaban keçileri görüntülendi.

Fahri Yıldırım, Akseki- Seydişehir kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisindeki dağlık bölgeden geçtiği sırada yola düşen kaya parçalarını fark edip yavaşladı.

Bu sırada şarampolde yavru yaban keçilerini fark eden Yıldırım, dağa tırmanan yaban keçilerini cep telefonuyla görüntüledi.

Yola düşen kaya parçalarını temizleyen Yıldırım, doğanın güzelliklerini yaşamaktan mutlu olduğunu, ilk kez yaban keçilerini bu kadar yakından gördüğünü aktardı.