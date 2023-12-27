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Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin adaylığına göz yummayın - Son Dakika
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Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin adaylığına göz yummayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörle mücadelede aday olan terör iltisaklı kişilere göz yumulmaması gerektiğini belirtti. Akşener, terör örgütüne sempati duyanların aday olmasına izin verilmesinin ve seçildikten sonra kayyım atama kurnazlığı yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk siyasetinin artık esaret altında olmadığını ve İYİ Parti olarak terör propagandasına ve bölücü söylemlere karşı duracaklarını ifade etti.

Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin adaylığına göz yummayın
27.12.2023 - 14:24,
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Akşener: Terörle iltisaklı kişilerin adaylığına göz yummayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Terör sempatizanlarının aday olmasına izin verip, seçildikten sonra da kayyım atama kurnazlığından vazgeçin. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz, o zaman terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İYİ Parti grup toplantısına katıldı. Akşener, toplantının başında partinin bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını kürsüde selamladı. Irak'ın kuzeyinde şehit olan 12 askerin isimlerini okuyarak sözlerine başlayan Akşener, TBMM'de PKK'yı aklama peşine düşenlerle mücadele ettiklerini belirtti.

Akşener, terörist başına methiyeler düzme yarışına girenlerle de mücadele ettiklerini belirterek, "Haine 'Hain' diyemeyen sözde demokrasi havarisi riyakarlarla oy kazanma uğruna bölücülüğe ses çıkaramayan koltuk meraklısı fırsatçılarla da mücadele ediyoruz. İşte bu yüzden İYİ Parti olarak sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı kendilerine kalkan olarak kullanıp, terörü aklamaya kalkanların Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı katleden bir caninin, Kürtlerin bir değeri olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz. Çünkü bizim için Kürtler, elinde on binlerin kanı olan bir teröristle aynı cümlede anılamayacak kadar değerlidir. Çünkü Kürtler merttir, namusludur, vicdanlıdır. Kürtler bu vatanın has ve şerefli evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİN TÜM İMKANLARI ELİNİZDE'

Asıl sorunun, terör örgütü sempatizanlarına cüret verenlerde olduğunu söyleyen Akşener, "Bir belediye kazanmak uğruna teröristin mektubunu okutanlardır. Açılım sürecinde, utanmadan teröristten Gandi çıkarmaya çalışanlardır. Oy uğruna şekilden şekle giren partiler, kimi kapının arkasında kimi de kapının önünde yapılan diplomasiler, her seçim öncesinde kapılarında paspas olan siyasetçilerdir. Nitekim maşanın da maşası olan bu siyasi parti görünümlü yapıyı her seçimde bir aktör haline getiren de 'İttifak' diye diye insanımızı bir rakama indirgeyen bu yozlaşmış kutup siyasetinin ta kendisidir. Biz terörist başını lider, PKK'yı pusula, Kürtleri de pazarlıkta kullanılacak kaldıraç gören bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Alın, o oylar sizin olsun. Alın, Türkiye düşmanlarına pirim veren pısırık siyasetiniz sizin olsun. Alın, bölücülüğe yol veren yılışık siyasetiniz sizin olsun" diye konuştu.

"Bugün eğer millet iradesinin tecelligahı Gazi Meclisimizin kürsüsünden, terör propagandası yapılabiliyorsa, federasyon, özerklik, çok ulusluluk çıkışlarına sessiz kalınıyorsa, burada en çok da sizin sorumluluğunuz var" diyen Akşener, "Eğer terörle gerçekten mücadelede etmek istiyorsanız, öncelikle siyasetten terörün gölgesini kaldırmak için adım atın. Bakın önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimde geçtiğimiz yıllarda yaptığınız gibi önce terör sempatizanlarının aday olmasına izin verip, seçildikten sonra da kayyım atama kurnazlığından vazgeçin. Millet iradesini çiğnemeyin. Demokrasimizi daha fazla kirletmeyin. Madem terörle mücadele etmek istiyorsunuz, o zaman terörle iltisaklı olan kişilerin aday olmasına göz yummayın. Bunu sağlamak için elinizde devletin tüm imkanları var. Güvenlik kurumlarımızın, kaynakları var" dedi.

'TÜRK SİYASETİ İÇİN ESARET BİTMİŞTİR'

TBMM kürsüsünden bir yandan terör propagandası yapılırken, diğer yandan da eyalet sistemi, özerlik ve federasyon nidaları atıldığını söyleyen Akşener, "Ne hikmetse bu iki hadsizliğe de aynı güçle itiraz eden, aynı güçle had bildiren, aynı güçle karşı çıkan tek siyasi parti İYİ Parti. Bizim dışımızda kimseden tık yok. Gerçekten ibretlik. Miting meydanlarında mangalda kül bırakmayanlar, tavana bakıp ıslık çalıyor. 'Cumhuriyeti biz kurduk' diye gezenler uslu uslu oturuyor. Her fırsatta bize milliyetçilik nutukları atanlar çareyi arazi olmakta arıyor. Bir yanda belediye seçimleri öncesinde DEM'lilere şirin gözükmek için susanlar var, diğer yanda ise beraber yol yürüdüğü hatta bütçe savunmasını bile yaptırdığı HÜDAPAR'ın, Anayasa'mıza meydan okumasına susanlar var. Ancak herkes şunu çok iyi bilsin ki herkes sussa da biz İYİ Parti olarak asla susmayacağız. Bu ikiyüzlü tiyatroya asla sessiz kalmayacağız. Ne Türklüğümüze ne Cumhuriyetimize ne de devletimizin bütünlüğüne dil uzattırmayacağız. Çünkü artık Türk siyaseti için esaret bitmiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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