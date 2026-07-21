Aksu'da Bal Kabakları Hasat Zamanı - Son Dakika
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Aksu'da Bal Kabakları Hasat Zamanı

21.07.2026 11:42
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Antalya Aksu'da, 40 derecede olgunlaşan bal kabakları hasat ediliyor ve Türkiye'ye gönderiliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde, yaz sıcaklıklarının 40 dereceye ulaştığı dönemde olgunlaşan bal kabakları hasat ediliyor.

Turizmle öne çıkan ilçede, yaz aylarında açık alanda tarımsal üretim de sürüyor. Macun Mahallesi'nde üretici Osman Cirit, mart ayında 5 dekarlık alana ektiği bal kabaklarını hasat etmeye başladı.

Yüksek sıcaklıkta iç olgunluğunu tamamlayan kabaklar, 10 ila 50 kilogram arasında ağırlığa ulaşıyor. Ürünler, başta restoran ve otellerde hazırlanan kabak tatlısı olmak üzere farklı alanlarda değerlendirilmek üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Üretici Osman Cirit, AA muhabirine, üretimde ata tohumlarını kullandıklarını söyledi.

Tohumlarını kendilerinin ürettiğini belirten Cirit, "Atalarımızdan gelen bu lezzeti yaşatmaya çalışıyoruz. Mart ayında ekim yapıyoruz. Kabaklarımız 10 ila 50 kilogram arasında değişiyor. Erken hasatta istenilen iç kalite oluşmuyor. Bu nedenle tam olgunlaşmasını bekliyoruz. Uygun koşullarda saklanan kabaklar 12 aya kadar dayanabiliyor." dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatemur da yaz döneminde örtü altı üretimin azalmasına rağmen açık alandaki tarımsal faaliyetlerin devam ettiğini ifade etti.

Bal kabağı üretiminin ilçedeki tarımsal çeşitliliğe katkı sunduğunu belirten Boğatemur, dekardan 3 ila 5 ton verim alındığını, bazı kabakların ise 40 kilogramın üzerine çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksu'da Bal Kabakları Hasat Zamanı - Son Dakika

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