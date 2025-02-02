Aksu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 22 Gözaltı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyondaki aramalarda 22 tabanca, 19 av tüfeği, 6 bin 181 fişek ve 22 şarjör ele geçirildi.

Operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.