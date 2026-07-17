Aksu'nun Projesine 500 Bin Lira Destek - Son Dakika
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Aksu'nun Projesine 500 Bin Lira Destek

17.07.2026 13:20
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Doç. Dr. Yılmaz Aksu'nun maden atıklarından yangın önleyici malzemeler projesine 500 bin lira hibe.

Akdeniz Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Aksu'nun başlattığı, maden atıklarından yangın önleyici malzemeler üretilen "Fire-Stopper" projesi, vefatından sonra 500 bin lira hibe desteği aldı.

Aksu'nun, Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı doktora öğrencisi Büşra Atkesen ile 2021'de başlattığı çalışma, geliştirilmeye devam edildi.

Proje, Cevdet İnci Eğitim Vakfı ile İnci Holding işbirliğinde yürütülen Hasat Hibe Programı kapsamında 500 bin lira destek almaya hak kazandı.

Lisansüstü düzeyde sürdürülebilirlik, yeşil kimya ve döngüsel ekonomi alanındaki yenilikçi çalışmaları destekleyen program kapsamında sağlanan hibe, projenin geliştirilmesine katkı sunacak.

Maden atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor

Atkesen, AA muhabirine, Antalya, Burdur ve Isparta çevresinde sık görülen manyezit gibi beyaz toz formda çıkan maden atıklarını değerlendirmek amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Projeyle, atıkları yeşil yöntemle farklı nano malzemelere dönüştürerek katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirten Atkesen, "Bu yöntemle birlikte aslında toksik kimyasal, çevreye zararlı bir ürün kullanmadan değerli atıkları alev geciktirici, yangın önleyici malzeme olarak kullanabiliyoruz." dedi.

Öğretim üyesi Aksu ile 2023 yılında kurdukları şirket aracılığıyla projeyi ticari boyuta taşıdıklarını ifade eden Atkesen, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yerli üretimi yok bu malzemelerin. Aslında biz kendi yerli ham maddemizde yerli üretime olanak sağladık. Hocamızın vefatından sonra bilimsel mirasına sahip çıkmak bizim için büyük anlam taşıyor. Özellikle hocamla beraber çalıştığımız bir konuyu devam ettirdiğim, bilimsel mirasına sahip çıktığım için mutluyum."

Kaynak: AA

Yılmaz Aksu, Teknoloji, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu'nun Projesine 500 Bin Lira Destek - Son Dakika

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