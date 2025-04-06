Aksun'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aksun'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama

Erzincan Belediye Başkanı Aksun, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutladı ve teşekkür etti.

06.04.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının milletin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonla kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milli Mücadelenin sesi olarak doğan Anadolu Ajansına emek veren tüm çalışanları tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşuna katkı sunan herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Bekir Aksun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksun'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu

15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:25 Özgür Özel’in “Cunta“ sözlerine AK Partili Çelik’ten çok sert yanıt Özgür Özel'in "Cunta" sözlerine AK Partili Çelik'ten çok sert yanıt
14:02 Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu Berhan Şimşek: Ben duvarlara CHP yazarken, Özel tablalı don giyiyordu
12:37 Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel’e tepki gösterdi Adaylık müracaatı için geç kalan Berhan Şimşek, Özel'e tepki gösterdi
09:50 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:47 Icardi’den Galatasaray’a müjdeli haber Icardi'den Galatasaray'a müjdeli haber
09:47 Zehir tacirlerine darbe 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi Zehir tacirlerine darbe! 8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
09:33 ’’Psikolojik olarak çökmüş durumdayım’’ diyen Aydilge’nin test sonuçları açıklandı ''Psikolojik olarak çökmüş durumdayım!'' diyen Aydilge'nin test sonuçları açıklandı
09:31 Trump’ı küplere bindirecek kararlar Hepsi ardı ardına geldi Trump'ı küplere bindirecek kararlar! Hepsi ardı ardına geldi
09:17 Murat Ongun’a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu’na attı Murat Ongun'a ödediği yüksek kirayı sordular, topu İmamoğlu'na attı
09:13 İstanbul Havalimanı’nda 455 kilo kokain ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda 455 kilo kokain ele geçirildi
09:03 Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi Fed Başkanı felaket senaryosu çizdi
08:59 ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı ATV ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi için final kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2025 15:39:01. #7.12#
SON DAKİKA: Aksun'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement