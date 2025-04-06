Aksun'dan Anadolu Ajansı'na Kutlama

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Anadolu Ajansının (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aksun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının milletin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Milletimizin bağımsızlık mücadelesinde üstlendiği tarihi misyonla kurulan Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milli Mücadelenin sesi olarak doğan Anadolu Ajansına emek veren tüm çalışanları tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşuna katkı sunan herkesi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."