Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 3'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararında, görevlerinden uzaklaştırılan sanık belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan 2 bin 130 sayfalık gerekçeli kararda, "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 8 ay 10 gün hapisle cezalandırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Ahmet Özer'le ilgili tespitlerde bulunuldu.

Esenyurt Belediyesinin yaptığı ihaleleri sanık Aziz İhsan Aktaş'a ait firmanın alması konusunda sanık Ahmet Özer ile Aziz İhsan Aktaş'ın anlaştığı belirtilen kararda, Özer'in yerine getirdiği kamusal görev kapsamında 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi olarak birden fazla yetkisi ve sorumluluğu olduğu, bu görevleri yerine getirirken de başkan yardımcılarıyla sorumluluklarını paylaştığı kaydedildi.

Kararda, idarenin en üst konumunda yer alan belediye başkanının denetim yükümlülüğünü yerine getirerek, gerekli birimleri ve görevli kişileri ihale sürecinden kaynaklı yaşanan aksaklıktan dolayı denetlemesi gerektiği anlatılarak, "Bu açıdan Ahmet Özer'in yüklenmiş olduğu kamusal görevi kapsamında kendisine verilen yetkiler doğrultusunda görev ve sorumluluklarında ihmal göstererek görevini kötüye kullandığı ve ihalede haksız rekabet ortamı yaratılmasına ihmali davranışıyla sebebiyet vererek kamu görevlisi olmayan diğer kişilere haksız menfaat sağlanmasına sebebiyet verdiği anlaşılmıştır. Özer'in üzerine atılı 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçunu işlediği sabit görülmüştür." değerlendirilmesi yapıldı.

Rıza Akpolat hakkındaki rüşvet iddiası

Gerekçeli kararda, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la ilgili "ihaleye fesat karıştırma", "2 kez rüşvet" ve "aklama" suçlarından verilen toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Aziz İhsan Aktaş'ın 25 Şubat 2021'de Etiler'deki adresinde Rıza Akpolat'ın firması adına satın alınan araçlar için 7 milyon 500 bin lirayı Fahri Aksoy'a teslim ettiği belirtilen kararda, şu tespitler yer aldı:

"Sanık Alican Abacı'nın da para teslim edildiği esnada orada bulunduğunun beyanlar ve HTS raporuyla sabit olduğu anlaşılmıştır. Fahri Aksoy'un araç bedellerini sanık Rıza Akpolat'tan talep ettiği, Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı ödemenin Rıza Akpolat'ın yönlendirmesiyle sanık Alican Abacı aracılığıyla gerçekleştirildiği, Rıza Akpolat'ın Fahri Aksoy'a yapması gereken ödemenin Aziz İhsan Aktaş tarafından yapıldığı, Aziz İhsan Aktaş'ın 7 milyon 500 bin lirayı hak ediş ödemelerini alabilmek, belediyeden aldığı işlerin devamı ve yeni iş alabilmek maksadıyla teslim ettiği değerlendirilmiştir."

Kararda, Rıza Akpolat'ın kendisine menfaat sağlamak amacıyla hareket ettiği belirtilerek, "Eyleminin 'rüşvet almak' suçunu oluşturduğu mahkememizce sabit görülmüştür. Suçun işleniş biçimi, sanığın belediyede üstlenmiş olduğu kamu görevi, elde edilen menfaatin o günün koşullarına göre niteliği, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik nazara alınarak cezalandırılmasına karar verilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Akpolat hakkındaki "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" suçuyla ilgili değerlendirmeye de yer verilen kararda, Akpolat'ın suçtan elde ettiği kazançla edindiği taşınmazların izinin sürülmesini ve tespit edilmesini zorlaştırmak ile haksız kazancıyla taşınmazlar arasındaki illiyet bağının kesilmesi için taşınmazları ilk olarak şüpheli Okan Övet üzerine yaptığı, araç satışıyla şirket hesaplarına para soktuğu, bununla da taşınmazların devrini göstermelik satışla şirketin üzerine aldığı ve bu suretle suçtan elde edilen mal varlıklarını aklamaya çalıştığı kaydedildi.

Kararda sanık Akpolat'ın bu suçu işlediği sabit olmakla suçun işleniş biçimi, gayrimenkullerin o günün koşullarına göre değerleri, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik nazara alınarak cezalandırıldığı aktarıldı.

Gerekçeli kararda ayrıca sanık Akpolat hakkında bu suçtan diğer eylemlerle ilgili olarak zincirleme suç hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Utku Caner Çaykara hakkındaki iddialar

Kararda, görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'yla ilgili değerlendirme ise sanık Aziz İhsan Aktaş'ın parasal ilişkisi ve yakınlığı olan Alican Abacı'nın isteği üzerine seçim çalışmaları için Rıza Akpolat ve Alican Abacı'nın desteklediği Çaykara'ya araç ve para desteği sağladığı belirtildi.

Çaykara'nın eyleminin "rüşvet" ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü kişi durumunu oluşturduğu aktarılan kararda, suçun işleniş biçimi, suçtan elde edilen menfaatin niteliği, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik nazara alınarak "rüşvet" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildiği kaydedildi.

Oya Tekin ve Kadir Aydar hakkındaki değerlendirme

Kararda, görevinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'e "rüşvet" suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirmede, Aziz İhsan Aktaş'a ve yakınlarına ait firmaların Seyhan Belediyesinden aldıkları ihalelerden oluşan hak ediş ödemelerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılması, geç ödenmemesi karşılığında belediye başkanı adına eşi Celal Tekin ile karşılıklı anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Oya Tekin'i temsilen hareket eden eşi Celal Tekin vasıtasıyla belediyenin hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında sanık Aktaş'tan kendisi ve eşi yararına menfaat elde ettiğinin mahkemece sabit olduğu anlatılan kararda, sanık Oya Tekin'in üstlenmiş olduğu kamusal görev, suça konu rüşvetten elde edilen menfaatin miktarı, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç ve saik nazara alınarak "rüşvet almak" suçundan cezalandırıldığı aktarıldı.

Kararda, "rüşvet" suçundan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan görevinden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın ise sanık Aktaş'ın akrabalarının önceki döneme ait Ceyhan Belediyesindeki alacaklarına karşılık babası olan sanık Mustafa Aydar'ın firmasına ait iki taşınmaz ve bir aracı, o günün koşullarına göre rayiç değerinin üzerinde bedelle satın aldığı belirtildi.

Söz konusu taşınmazlar üzerinde proje ipoteği bulunmasına rağmen sanık Aziz İhsan Aktaş tarafından ipotekli olarak satın alınmak istenmesinin de hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulanan kararda, şöyle devam edildi:

"Çünkü taşınmazların değerleme raporlarına yansıyan taşınmaz bedelleri, dosya arasına yansıtılan taşınmazın niteliği ve tipi, bulunduğu yer ve konumu dikkate alındığında o günün ekonomik koşulları uyarınca yüksek bedelli lüks olarak tanımlanabilecek nitelikteki bir taşınmazın yapım aşamasında konulan ipotek doğrultusunda proje ipotekli olarak devrinin kabul edilmesinin alıcı açısından makul ve kabul edilebilir olmadığı anlaşılmıştır."

Kararda, İstanbul'da ikamet eden, aslen Diyarbakırlı olan Aziz İhsan Aktaş'ın Adana Yumurtalık'ta bulunan bir taşınmaz için yatırım yapmasının (Sanık tarafından da ihtiyaç veya yatırım nedenli olmadığının belirtilmesi) ve proje ipotekli bu taşınmazları kabul etmesinin, firmasının belediyeden ve belediye şirketindeki alacakları nedeniyle doğan mecburiyetten kaynaklandığı dile getirildi.

Bu gerekçelerle sanık Kadir Aydar'ın "rüşvet almak" suçunu işlediği sabit olduğundan cezalandırıldığı ifade edildi.

Zeydan Karalar hakkındaki iddialar

Kararda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar hakkındaki "rüşvet" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Gerekçeli kararda, Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde temizlik işleriyle ilgili ihaleyi alan bir firmanın, kurumdan ihale almaya devam etmek ve hak ediş ödemelerinin düzenli olarak alınmasının sağlanması için devam eden ihaledeki iş kapsamında belediye yöneticileriyle karşılıklı anlaşma sağlandığı ve 11 farklı tarihte toplamda 4 milyon 550 bin lira ödenerek rüşvet verildiği iddiası yer aldı.

Olayda yer alan ifadeler, HTS kayıtları ve ödemelerin incelenmesine yer verilen kararda, Karalar'ın diğer sanıklarla iştirak halinde hareket ederek üzerine atılı "rüşvet almak" suçunu işlediği, söz konusu para teslimatlarından bilgisinin bulunduğu kaydedildi.

Kararda, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin üzerine atılı rüşvet suçunu işlediğini kanıtlar her türlü şüpheden uzak mahkumiyetine yeterli kesin delil bulunmadığı için beraatine karar verildiği belirtildi.